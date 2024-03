Automobile : le constructeur électrique Fisker au bout du gouffre

L'histoire de Fisker est marquée par des hauts et des bas. Fondée après l'échec de la Karma, première hybride rechargeable lancée en 2011, l'entreprise a fait face à une faillite avant de rebondir en 2016 avec le lancement du SUV Ocean. Néanmoins, le ralentissement global du marché électrique a freiné l'élan de la marque, conduisant à une surproduction et à des dépenses non maîtrisées.



La situation de Fisker est préoccupante. L'arrêt temporaire de la production du Fisker Ocean s'accompagne d'une réduction de 15 % de l'effectif de l'entreprise et de l'engagement d'une équipe spécialisée dans la restructuration. Ces mesures drastiques visent à aligner l'offre sur la demande actuelle, tout en essayant de stabiliser la situation financière de l'entreprise.



Par ailleurs, Fisker ne reste pas sans solution. Récemment, un investissement de 150 millions de dollars a été sécurisé, offrant un souffle vital pour sa survie immédiate. Ce financement, provenant d'un investisseur non divulgué, soulève des spéculations, notamment sur l'identité du bienfaiteur et l'avenir de la collaboration entre Fisker et d'autres acteurs du secteur automobile.