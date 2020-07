Automobile : vers une prolongation de la prime à la conversion

Bercy a donc l'intention de prolonger la prime à la conversion, mais les conditions seront différentes. Passé fin juillet, le dispositif restera en place « pour accélérer la baisse des émissions de CO2 et le renouvellement du parc automobile français », avec une forme qui va évoluer. Le ministère de l'Économie n'a pas donné de précision sur les changements prévus.



La reconduite de la prime à la conversion, même avec des modalités différentes, est une bonne nouvelle pour l'industrie. Le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) avait appelé au maintien de cette mesure, en proposant de conserver le périmètre actuel des véhicules éligibles, « tout en ajustant les montants et en ciblant en priorité les ménages les plus modestes ».