Avec Bombardier, Alstom devient le numéro 2 mondial du ferroviaire

Cette fois, c'est la bonne pour Alstom. Après avoir échoué à se marier avec le groupe allemand Siemens il y a deux ans, l'industriel français a finalisé vendredi 29 janvier l'acquisition des activités ferroviaires de l'entreprise canadienne Bombardier. Le montant du chèque est de 5,5 milliards d'euros, dont 4,4 milliards versés directement à Bombardier, et 1,1 milliard pour éponger la dette de cette division. Ce faisant, Alstom devient le numéro 2 du marché mondial du ferroviaire, derrière le rival chinois CRRC qui compte bien aller très vite pour engranger les parts de marché.



En 2019, Alstom et le gouvernement français subissaient un revers d'ampleur de la part de la Commission européenne, qui a repoussé le projet de mariage entre Alstom et Siemens. Pour Bombardier, le feu vert a été obtenu sans difficulté : les points forts du Français sont les points faibles du Canadien, et inversement. Par ailleurs, Paris et Berlin ont fait pression sur les services à la concurrence européens pour prendre en compte la réalité du marché mondial, et non pas uniquement du marché européen. Pour Alstom, le repli sur Bombardier a finalement été le bon choix. Et cela permet au groupe tricolore de doubler de taille.