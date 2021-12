Aviation : un vol avancé de plus d’une heure donne droit à indemnisation

L’affaire est arrivée à la Cour de Justice de l’Union Européenne par le biais de tribunaux allemands : ces derniers ont demandé des éclaircissements sur les droits des consommateurs à la suite de diverses plaintes déposées par des voyageurs à l’encontre de plusieurs compagnies aériennes.Une situation bien plus rare que les vols qui décollent en retard, mais pas impossible dans le secteur de l’aviation, qui cause des problèmes pour les voyageurs concernés : ils doivent revoir leurs plans, et risquent même de ne pas réussir à prendre l’avion. «», estime la CJUE dans un arrêté du 21 décembre 2021.