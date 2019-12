BMW a-t-il gonflé ses chiffres de vente ?

Le constructeur allemand et ses marques — BMW donc, mais aussi Mini et Rolls Royce — ont connu une année record en termes de vente. En octobre, le groupe a écoulé 204 295 véhicules dans le monde. Et sur les onze premiers mois de l'année, le volume atteint près de 2,3 millions d'unités. Mais ces chiffres sont-ils vrais ? La SEC, le régulateur américain de la place financière de New York, a manifestement un doute. L'entreprise, cotée à la Bourse de Francfort mais aussi sur le Nasdaq, aurait usé d'une ficelle pour gonfler ses chiffres de vente, induisant ainsi en erreur ses actionnaires.



BMW aurait ainsi tout simplement demandé à ses concessionnaires d'enregistrer comme ventes les véhicules garés sur leurs parkings. À ce compte, il est assez facile d'atteindre des volumes de ventes faramineux… Si l'enquête aboutit à la conclusion que BMW a effectivement triché, le constructeur automobile devra certainement régler une amende, comme cela a été le cas pour Fiat Chrysler en septembre dernier. Le groupe italo-américain avait demandé à ses concessionnaires de gonfler leurs chiffres ; il a dû régler une amende de 40 millions de dollars.