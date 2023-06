BNP Paribas en lice pour reprendre les clients d'Orange Bank

BNP Paribas, la première banque française, et l'opérateur téléphonique Orange, sont entrés en pourparlers pour discuter du possible transfert des clients d'Orange Bank à BNP Paribas. Le conseil d'administration d'Orange a donné son accord pour ces négociations, visant à définir un « partenariat de référencement » concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France.



Orange Bank, qui compte 3,1 millions de clients en Europe et en Afrique à fin mars 2023, envisage de se retirer du marché de la banque de détail d'ici 2025-2026. BNP Paribas, qui envisage d'accueillir ces clients à des conditions attractives, pourrait potentiellement attirer environ 500.000 d'entre eux. L'accord devrait également permettre à BNP Paribas d'explorer de nouvelles synergies, notamment dans les domaines de l'assurance et du crédit à la consommation.