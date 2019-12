Baisse de 0,9% des prix du gaz au 1er janvier 2020

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu son verdict : les tarifs réglementés du gaz vont bel et bien baisser au 1er janvier 2020. La baisse moyenne sera de 0,9%, avec des nuances en fonction de l’usage que les ménages ont du gaz : 0,2% pour ceux qui s’en servent pour la cuisson, de 1% pour les clients qui l’utilisent pour le chauffage, et de 0,5% pour ceux qui en ont un usage double. Une bonne nouvelle donc pour commencer l’année du bon pied, en particulier pour les ménages se chauffant au gaz.



Pour établir la hausse des tarifs réglementés, la CRE s’appuie sur une formule de calcul établie en juin. Elle repose sur les coûts d’approvisionnement du gaz et de la maintenance, l’état des stocks, etc. La Commission relève que sur l’ensemble de l’année 2019, les prix des tarifs réglementés ont reculé de 11,9%. De belles économies donc pour les abonnés.