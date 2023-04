Baisse des prix sur le marché immobilier, des difficultés demeurent

Charles Marinakis observe également une régionalisation des prix, certaines régions n'étant pas touchées par cette baisse. Il note que certaines régions ont connu une offre artificielle après le Covid-19, faisant grimper les prix de manière artificielle. Face à cette situation préoccupante, les professionnels de l'immobilier estiment qu'il faut construire près de 500 000 logements par an pendant les dix prochaines années.



Le président du réseau d'agences immobilières déplore un problème de disponibilité de foncier et de volonté de densification de la construction. Il plaide pour une adaptation régionale et une acceptation du principe de densité dans les régions sous tension en termes de logements. Des mécanismes complexes à mettre en œuvre et dont l'acceptabilité sociale n'est pas garantie.