Baisse des taux du Livret A et du LEP annoncée : coup dur pour les épargnants ?

Si l’on combine une inflation à 1,30 % et un taux €ster à 3,50 %, le taux technique du Livret A pour février 2025 pourrait être de 2,40 %. Toutefois, le ministère de l’Économie et la Banque de France auront la possibilité d'ajuster ce taux, le fixant potentiellement entre 2 % et 2,50 %. De même, le LEP, actuellement à 4 %, pourrait voir son taux technique baisser à 2,90 %, bien qu'une intervention gouvernementale puisse modérer cette chute.

La révision à la baisse des taux du Livret A et du LEP semble donc inévitable, dans un contexte économique où la baisse de l'inflation et la stabilisation des taux européens prennent le dessus. Les épargnants devront se préparer à des rendements moins attractifs en 2025.