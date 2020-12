Baisse du chiffre d’affaires pour 85% des TPE en 2020

La crise sanitaire a de lourdes conséquences sur la santé financière des restaurateurs, artisans, commerçants, libéraux et dirigeants de TPE. Au cours de l’année 2020, 85% d’entre eux ont vu leur chiffre d’affaires diminuer. Et ce n’est pas uniquement la faute aux mesures restrictives décrétées par l’exécutif : 67% des activités dont l'ouverture était autorisée enregistrent en effet une baisse d'activité, nous apprend une enquête réalisée par le Syndicat des indépendants (SDI) du 4 au 10 décembre 2020 auprès de 1.240 artisans, commerçants, professionnels libéraux et dirigeants de TPE.



S’agissant de l’ampleur des chutes, il n'est pas rare de constater des baisses de chiffre d'affaires supérieures ou égales à 50% sur l'année. Selon le SDI, les baisses les plus spectaculaires concernent les hôtels, cafés et restaurants (HCR), mais aussi « des entreprises délaissées par les pouvoirs publics en raison de leurs capacités supposées à exercer normalement leur activité ».