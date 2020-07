Baisse du chômage dans la catégorie A, hausse dans les catégories B et C

La Dares, le service statistiques du ministère du Travail, a rendu son verdict pour ce qui concerne les chiffres du chômage pour le mois de juin. Le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout travaillé durant le mois, est en fort recul de 4,6%, soit 204.700 inscrits en moins. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque les effectifs dans les catégories B et C (les personnes ayant eu une activité réduite) sont en hausse de 236.000 inscrits au mois de juin. Dit autrement, les effectifs de la catégorie A sont transférés vers les deux autres catégories. Quand on prend en compte les trois catégories, la hausse est sensible avec 31.500 personnes de plus par rapport au mois de mai.



Toutefois, on observe un ralentissement de la hausse, puisqu'elle avait été de 61.000 inscriptions supplémentaires entre avril et mai, et de 209.300 entre mars et avril. Avril a été très difficile, et pour cause : le confinement a duré tout le mois. En tout, le nombre d'inscrits dans la catégorie A s'établit à 4.220.900 personnes en France (hors Mayotte).