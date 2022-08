Banque centrale européenne : vers une nouvelle hausse des taux

Il faut s'attendre à une nouvelle remontée des taux directeurs de la Banque centrale européenne. À l'occasion de la réunion de Jackson Hole, aux États-Unis, les banquiers centraux ont fait le point sur la situation de l'inflation. Les représentants européens ont plus que télégraphié une nouvelle hausse des taux : ce n'est plus une question de si ou de quand, mais de combien.



« Nous pouvons avoir une approche graduelle, mais nous ne devons pas être lents et retarder la normalisation de la politique monétaire jusqu'à ce que des anticipations d'inflation plus élevées nous obligent à des relèvements de taux agressifs », a ainsi expliqué François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Car l'objectif de la BCE, c'est de revenir à une situation où l'inflation est à 2%, « notre volonté et notre capacité à tenir les engagements de notre mandat ne sont pas négociables ».