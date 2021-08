Banque de France : l'activité économique presque au niveau d'avant la crise sanitaire

Au mois de juillet, la perte de produit intérieur brut s'affichait entre 1% et 1,5%, selon la Banque de France. En juin, cette perte était estimée à 2%. L'institution monétaire observe que, pour le mois d'août, l'activité devrait être stable selon les chefs d'entreprise. Par contre, certains secteurs pourraient subir une dégradation de leur activité en raison de la hausse des cas de contaminations. Le rapport indique toutefois que d'autres secteurs connaîtront une « légère amélioration », ce qui permettrait de compenser.



Le regain d'activité observé en juillet est le fait du secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui s'est fortement redressé, souligne la Banque de France. La restauration est désormais à 79% du niveau jugé normal, soit 10 points de mieux qu'en juin. Et dans l'hébergement, ce niveau est de 72%, alors qu'il plafonnait à 54% en juin. Le rapport note que « l'activité serait globalement stable dans de nombreux secteurs de l'industrie, du bâtiment et des services marchands ».