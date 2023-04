Bien immobiliers : pas d’amendes avant 2024 en cas de non-déclaration

La déclaration des biens immobiliers est désormais une obligation pour tous les propriétaires. Ils ont jusqu'au 30 juin 2023 pour effectuer cette démarche. Deux options sont proposées : en ligne, via l'espace personnel sur le site impots.gouv.fr qui dispose d'un onglet dédié, ou par téléphone, en appelant le 0 809 401 401 du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. Il est à noter que des bugs ont été signalés sur le site internet, rendant parfois la déclaration en ligne difficile. Une situation qui sera réglée avec le temps.



L'objectif principal de cette déclaration est d'identifier les logements vides et de mieux cibler les propriétaires redevables de la taxe d'habitation. Les informations à fournir concernent la nature du bien (résidence principale, secondaire, location ou vide), ainsi que sa surface en mètres carrés, qui permettra de calculer la taxe foncière et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).