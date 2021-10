Bientôt la fin des emballages en plastique pour de nombreux fruits et légumes

Le 1er janvier 2022 marquera une révolution pour le consommateur : les emballages plastique présents autour de nombreux fruits et légumes seront interdits. Il faut savoir que 37% d'entre eux sont fournis dans des emballages, dont la moitié est fait de plastique. La loi anti-gaspillage récemment votée va faire place nette en interdisant purement et simplement les emballages en plastique pour de nombreux fruits et légumes. Le Journal du Dimanche en a publié la liste alors que le décret d'application doit être signé ce mardi 12 octobre.



Les fruits concernés sont les pommes, poires, bananes, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas, mangues, fruits de la passion, kakis. Quant aux légumes, ceux qui ne pourront être emballés dans du plastique sont les poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre et carottes « normales », tomates rondes, oignons et navets « normaux », choux, choux-fleurs, courges, panais, radis, topinambours, légumes racines.