Billets de train trop chers ? Le gouvernement promet de faire mieux

Au-delà des questions tarifaires, le ministre des Transports souhaite également moderniser le réseau ferroviaire français, considéré comme le plus vieux d'Europe. Pour ce faire, il est nécessaire d'investir davantage dans l'infrastructure et les nouveaux trains. Il a mis en avant un plan gouvernemental de 100 milliards d'euros dédié au ferroviaire d'ici à 2040. Plus concrètement, le gouvernement compte augmenter de 50% les investissements dans le réseau ferroviaire d'ici 2027, soit une augmentation de 1,5 milliard d'euros par an.



Une collaboration est envisagée avec les régions, mais aussi avec le secteur aérien, qui devrait contribuer davantage au financement du train. Le ministre suggère l'instauration d'une contribution sur les billets d'avion pour soutenir la transition écologique. Augustin de Romanet, le patron d'ADP (le gestionnaire des principaux aéroports parisiens) a déjà dit tout le mal qu'il pensait de cette idée.