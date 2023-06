Bio : l'appel à la « mobilisation générale »

L'augmentation de l'inflation alimentaire et la baisse des achats pèsent lourdement sur les producteurs bio, confrontés à des invendus et à des baisses de prix. Pour répondre à ces défis, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a annoncé une « enveloppe de crise » de 60 millions d'euros pour aider les agriculteurs en difficulté, et des mesures pour stimuler la demande.



Malgré les efforts, l'agriculture biologique fait face à une nette régression de la dynamique de conversion vers ce mode de production. En 2022, seulement 10,7% des surfaces agricoles ont été cultivées en agriculture biologique, un chiffre qui stagne par rapport à 2021, alors que la France est censée atteindre 18% en 2027. Par ailleurs, les surfaces en première année de conversion ont chuté de 40%. Les professionnels l'affirment : ils ont besoin des pouvoirs publics pour passer ce cap très difficile.