Boeing propose une hausse des salaires de 30%, le syndicat la refuse

Depuis le 13 septembre, plus de 33.000 ouvriers de Boeing, membres de l’IAM-District 751, sont en grève, entraînant l’arrêt des chaînes d’assemblage de plusieurs modèles clés de l’entreprise, dont le célèbre Boeing 737. La direction a proposé, le 23 septembre, une augmentation des salaires de 30 % sur une période de quatre ans, ainsi qu’un bonus de 6.000 dollars et le rétablissement d’une prime de performance précédemment annulée.



Cette offre a été présentée comme la « meilleure et dernière » par Boeing, qui espérait voir la grève se terminer avant la date butoir du 27 septembre. Cependant, le syndicat IAM-District 751 a exprimé sa déception, jugeant que cette proposition « ne va pas assez loin ». Le syndicat a annoncé qu’il ne soumettrait pas l’accord au vote de ses membres et qu’il prolongerait les discussions au sein de sa base avant toute prise de décision.



Pour Boeing, cette grève représente un véritable casse-tête financier. La production de ses avions les plus vendus est paralysée, et cela s’ajoute aux nombreux retards accumulés ces dernières années. Chaque livraison d’un avion représente environ 60 % du paiement total, rendant ce blocage d’autant plus critique pour la trésorerie de l’entreprise. Le groupe a déjà pris des mesures de chômage technique partiel pour plusieurs dizaines de milliers d’employés, afin de préserver ses finances pendant cette période de débrayage.