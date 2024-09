Boeing s'évite une grève majeure en sortant le chéquier

Boeing et le syndicat IAM-District 751 ont mis fin à plusieurs mois de négociations en concluant un accord de principe qui pourrait prévenir une grève planifiée pour le 13 septembre. L'accord, qui doit encore être ratifié par les salariés, prévoit une augmentation des salaires de 25 % sur la durée de la nouvelle convention collective. Ce geste de la direction est accompagné d’autres concessions importantes pour les travailleurs : une réduction du coût des soins de santé, moins d'heures supplémentaires obligatoires, et 12 semaines de congé parental rémunéré.



En plus de ces avantages, Boeing s'engage à construire son prochain avion dans la région de Puget Sound si l’accord est accepté par les employés. Cette garantie pourrait offrir une sécurité d’emploi à long terme, un enjeu majeur pour le syndicat, particulièrement en période d'incertitudes économiques pour l'industrie.



Cet accord arrive à un moment critique pour Boeing, dont la réputation et la situation financière ont été sérieusement ébranlées ces dernières années. Le constructeur fait face à une série de problèmes de production, de qualité et de sécurité sur plusieurs de ses modèles phares, notamment le 737, le 787 et le 777. Ces défaillances ont entraîné de nombreuses enquêtes et une surveillance accrue des régulateurs, dont la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis, qui a récemment ordonné l'inspection immédiate de plus de 2.600 avions 737 en raison de problèmes liés aux générateurs d’oxygène.