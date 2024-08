Boeing suspend les vols tests du 777X après une nouvelle défaillance technique

L’avionneur Boeing a été contraint de suspendre les tests en vol de son nouveau gros porteur, le 777X, après la détection d’une défaillance sur un composant crucial. Ce dernier relie le moteur à la structure de l’avion et n’a pas fonctionné comme prévu lors d’une opération de maintenance programmée. Cette information a été confirmée par Boeing après des révélations du média spécialisé The Air Current, le 19 août 2024.



« Nous avons identifié un composant qui n'a pas fonctionné comme prévu. Notre équipe est en train de remplacer la pièce et d'en tirer les enseignements, et elle reprendra les essais en vol dès qu'elle sera prête », a déclaré Boeing. L’incident concerne spécifiquement le modèle 777-9, l’un des trois prototypes actuellement en test. Tous les avions en vol d’essai sont désormais en cours d’inspection, et aucune date de reprise des tests n’a été avancée pour le moment.



Cette suspension représente un revers de plus pour le programme 777X, déjà marqué par de multiples retards. Initialement prévu pour entrer en service en 2020, cet appareil de nouvelle génération a vu son calendrier repoussé à plusieurs reprises, principalement en raison de problèmes rencontrés lors de son processus de certification par l'Administration fédérale de l’aviation (FAA). La date d’entrée en service est désormais prévue pour 2025.