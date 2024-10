Bonduelle dans le rouge mais optimiste pour l'avenir

Fort de ces résultats encourageants, le groupe nordiste a dévoilé un nouveau plan stratégique à trois ans, intitulé « Transform to win ». Ce programme vise à renforcer la performance de l'entreprise autour de cinq axes principaux : la performance, les marques et innovations, les géographies clés, l'efficacité des opérations et des organisations, ainsi que l'impact positif. Ce plan ambitieux s'inscrit dans une logique de transformation progressive, suivie d'un rebond et d'une accélération de la croissance.



Bonduelle prévoit également de poursuivre la cession de certaines activités, notamment ses salades en sachet en France et en Allemagne, afin de se recentrer sur ses domaines d'excellence.



Pour l'exercice 2024-2025, Bonduelle table sur une stabilité de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant. Le groupe entend accentuer ses efforts en matière d'innovation, tout en renforçant ses investissements marketing, en particulier sur le marché américain, un marché sous pression mais porteur à long terme.



Malgré certains risques encore présents, notamment en lien avec la Russie ou des conditions climatiques imprévisibles, Bonduelle semble avoir intégré ces facteurs dans ses prévisions. Avec une approche prudente et une stratégie bien définie, le groupe espère limiter les mauvaises surprises à court terme tout en préparant son retour à la croissance.