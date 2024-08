Bouygues Telecom obtient le feu vert pour l'acquisition de La Poste Telecom

Bien que l'accord de l'Autorité de la concurrence soit un pas décisif, l'opération doit encore recevoir l'approbation de SFR, co-actionnaire de La Poste Telecom à hauteur de 49 % et principal fournisseur de son réseau jusqu'en 2026. SFR dispose en effet d'un droit de préemption, ce qui lui permet de racheter en priorité les parts en vente. Le groupe peut également exercer un droit d'agrément sur l'acquéreur, ce qui pourrait potentiellement compliquer la finalisation du rachat par Bouygues Telecom.



Cette acquisition permettrait à Bouygues Telecom de se renforcer significativement sur le marché français en absorbant les 2,3 millions de clients de La Poste Telecom, portant ainsi son total à près de 17,7 millions d'abonnés. Cette manœuvre rapprocherait Bouygues de son rival SFR, qui compte actuellement 20 millions de clients, et renforcerait sa capacité à concurrencer Orange, leader du marché.



L'intégration de La Poste Telecom devrait également générer environ 140 millions d'euros de chiffre d'affaires par an d'ici 2028, une fois la migration des clients achevée. Toutefois, la réussite de cette opération dépendra largement de l'évolution des relations entre Bouygues Telecom et SFR, ainsi que de la manière dont ces derniers géreront les aspects techniques et commerciaux de la transition.