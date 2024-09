Brésil : Starlink, menacée de suspension, se plie à la loi

Le 2 septembre 2024, un panel de juges de la Cour suprême brésilienne, dirigé par le juge Alexandre de Moraes, a ordonné la suspension de l'accès à la plateforme X dans tout le pays. Cette décision repose sur des accusations de diffusion de messages haineux et de désinformation sur le système de vote électronique du Brésil, un acte perçu comme une menace pour la démocratie brésilienne. Face à cette décision, Starlink a refusé dans un premier temps de se conformer à l'ordonnance, invoquant des violations de la liberté d'expression et contestant la légalité des actions de la justice brésilienne. Elon Musk, dirigeant de Starlink et de X, a ainsi tenté de contourner la décision de justice.



Elon Musk a en effet décidé de rendre le service Starlink gratuit pour les utilisateurs brésiliens, en tentant ainsi de contourner l’interdiction de la plateforme X. Cependant, cette action a immédiatement été contrée par les autorités brésiliennes. Artur Coimbra, commissaire de l'Agence nationale des télécommunications (Anatel), a menacé de révoquer la licence d'exploitation de Starlink au Brésil, soulignant que l'entreprise était la seule à défier ouvertement la décision judiciaire.