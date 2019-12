Brexit : l'inquiétude d'Ursula von der Leyen

Il n'y a pas, en effet, que des sujets économiques sur la table. l'Union européenne et le Royaume-Uni vont devoir aussi s'entendre sur des dossiers politiques et sociaux sensibles. Y parvenir en l'espace de onze mois ressemble à une tâche herculéenne. « Il me semble que, des deux côtés, nous devrions nous demander sérieusement si toutes ces négociations sont faisables en si peu de temps ». Ursula von der Leyen estime qu'il faudra faire un point d'étape en milieu d'année et envisager, le cas échéant, une extension de la période de transition.



Cela n'irait pas dans le sens de ce que désire Boris Johnson qui veut absolument se débarrasser de cette question en fin d'année prochaine. Pour Michel Barnier, le négociateur du Brexit, ces négociations représenteront un « immense défi », mais il assure qu'il fera tout son possible, même si « nous ne pourrons pas tout réaliser ».