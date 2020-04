Bruno Le Maire évoque une annulation des charges pour les entreprises les plus touchées

Le ministre de l'Économie était l'invité de France 2 ce mercredi 8 avril au soir, alors que le produit intérieur brut de la France devrait reculer de 6% au premier trimestre. Bruno Le Maire a confirmé la stratégie du gouvernement qui est de soutenir les entreprises, quoi qu'il en coûte aux finances publiques.: « La meilleure façon de rembourser ces dettes, c'est de se remettre au travail, relancer l'activité économique, dès que nous le pourrons ». Chaque jour qui passe creuse un peu plus les comptes publics, et cela ne devrait pas s'arranger rapidement : l'Élysée a annoncé que le confinement se poursuivra au-delà du 15 avril.L'hôte de Bercy s'est dit prêt à améliorer le fonds de solidarité, qui permet à une entreprise de toucher une aide pouvant aller jusqu'à 2.000 euros. Les loyers des commerces ou des restaurants en grande difficulté pourraient ainsi être pris en charge par l'État. Le plafond du fonds pourrait être porté à 5.000 euros. 700.000 entreprises ont fait appel à ce dispositif. Celles qui sont au bord de la faillite pourraient bénéficier d'une annulation pure et simple des charges : « On va regarder à la fin du confinement les secteurs qui redémarrent et vont rembourser leurs charges et les autres ».