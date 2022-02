Bruno Le Maire : les taxes sur les énergies fossiles pourraient servir à financer la transition écologique

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) s'est dit en faveur d'un changement dans la règle budgétaire de non-affectation des recettes : il pourrait être décidé d'autoriser le fléchage des taxes sur les carburants vers le financement de la transition écologique afin de rendre plus acceptable la fiscalité environnementale.



« Je suis prêt à regarder cette idée-là et dire désormais que tout euro gagné sur les énergies fossiles – par une taxe, la TVA ou par quelque fiscalité que ce soit – ira directement, exclusivement et totalement à la transition écologique », a déclaré le locataire de Bercy qui veut bien s'engager à ce que les recettes fiscales issues des énergies fossiles soient dirigées vers la décarbonation de l'économie.