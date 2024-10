Budget 2025 : les principales mesures annoncées

La première mesure phare de ce budget concerne une contribution temporaire des foyers fiscaux les plus aisés. Environ 65 000 ménages, dont les revenus annuels dépassent 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple, seront soumis à une taxation additionnelle. Ce dispositif, prévu pour une durée de trois ans, a pour but de garantir un taux d’imposition minimum de 20% pour ces contribuables, afin de générer 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires chaque année.



Le secteur des entreprises, notamment les plus grandes, est également visé par le projet de loi. Les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros devront s’acquitter d’un impôt exceptionnel sur leurs bénéfices. Pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le taux de l’impôt sur les sociétés sera temporairement relevé à 30%, tandis que pour celles dépassant les 3 milliards d’euros, ce taux atteindra 36%. Le gouvernement prévoit que cette mesure générera environ 8 milliards d’euros de recettes en 2025, puis 4 milliards en 2026.