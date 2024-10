Budget 2025 : vers une cure d'austérité de 60 milliards d’euros

Alors que le gouvernement prévoit une augmentation des recettes fiscales, les contours précis de l'augmentation de la fiscalité pour les grandes entreprises et les particuliers les plus aisés restent à définir. Cette incertitude maintient en haleine les acteurs économiques concernés, en attente des spécifications qui pourraient redéfinir les obligations fiscales pour les tranches de revenus les plus élevées.



Au-delà des mesures fiscales directes, le budget prévoit également de promouvoir des comportements plus respectueux de l'environnement. Cela se traduit par l'introduction d'un malus pour les véhicules particulièrement polluants, visant à décourager l'utilisation de moyens de transport nuisibles à l'environnement. Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie plus large de verdissement de l'économie, qui vise à aligner les pratiques fiscales avec les objectifs écologiques du pays.