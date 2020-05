But pourrait acquérir Conforama

Les opportunités d'acquisition s'ouvrent dans un secteur de l'ameublement où plusieurs entreprises sont au bord de mettre la clé sous la porte (Alinéa a déposé le bilan en fin de semaine dernière).L'offre mise sur la table par le second plus gros acteur du secteur (derrière Ikea, mais devant Conforama) n'est pas suffisante aux yeux de la direction.Conforama cherche toujours à obtenir ce prêt garanti. Alexandre Falck, le PDG de But, relève la complémentarité des deux enseignes. Il explique aussi qu'en cas de rachat, la priorité sera l'emploi chez Conforama et But, mais aussi pour les fournisseurs, « en partie les mêmes que ceux de Conforama et sont donc actuellement mis à mal par ses difficultés ». But est prêt à débourser de 200 à 300 millions d'euros.