C&A ferme trente magasins en France

Le syndicat déplore la stratégie « peu claire » de l'enseigne de distribution, dont les résultats en France sont médiocres depuis 2016. FO interroge également la famille propriétaire du groupe, qui figure « parmi les plus grosses fortunes d'Europe »… mais « à quel prix ? » se demande la centrale syndicale. À l'instar de plusieurs enseignes ayant pignon sur rue — comme Pimkie ou New Look —, C&A n'a toujours pas su trouver le moyen d'adapter son modèle économique à la nouvelle donne.



Les consommateurs utilisent de plus en plus les boutiques en ligne pour acheter des biens de toutes sortes, de la nourriture et des produits frais tout comme des vêtements. Le secteur du textile et de l'habillement traditionnel est à la peine, la consommation et les ventes reculent depuis deux ans. Ce qui explique les nombreuses restructurations dans les enseignes traditionnelles.