C'est officiel, la zone euro est bien en récession

Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont loin d'être réjouissantes. La Commission européenne envisageait en mai une croissance de 1,1% en 2023 pour les 20 pays utilisant la monnaie unique. Cependant, ce chiffre semble aujourd'hui bien élevé. La banque ING anticipe par exemple une croissance d'à peine 0,5% sur l'année entière. Les chiffres économiques décevants depuis le printemps, notamment la production industrielle allemande et les nouvelles commandes, n'incitent pas à l'optimisme. L'économie européenne traverse une phase de stagnation, exacerbée par le choc énergétique de l'hiver dernier.



L'inflation demeure élevée, à 6,1% en mai, affectant désormais les produits alimentaires, les biens manufacturés et les services. De plus, l'économie européenne subit le poids de la hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui freine la demande de crédit et les investissements, notamment dans l'immobilier, engendrant un ralentissement de l'activité dans la construction. Enfin, le ralentissement observé aux États-Unis et la reprise plus faible que prévu en Chine ajoutent une pression supplémentaire sur les exportations européennes.