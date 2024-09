CO2 : les constructeurs automobiles européens demandent des aides à l'Europe

L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) a exprimé, ce jeudi, son inquiétude quant à la capacité de l’industrie à respecter les nouvelles normes d’émissions de CO2 qui entreront en vigueur en 2025. Selon l’ACEA, sans une aide immédiate de l’Union européenne, les constructeurs pourraient faire face à des amendes massives, à des réductions de production, et à des pertes d’emplois significatives. L'association, présidée par Luca de Meo, le patron de Renault, a lancé un appel pour avancer la révision des réglementations, actuellement prévue pour 2026-2027, dès 2025.



Le problème principal réside dans la baisse des ventes de voitures électriques, qui s’érode depuis fin 2023. Ces véhicules ne représentent désormais plus que 12,6 % des ventes de voitures neuves en Europe, contre 13,6 % un an plus tôt. Une situation qui complique le respect des exigences de la norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy), laquelle impose aux constructeurs une moyenne annuelle d’émissions par véhicule vendu, sous peine de lourdes pénalités financières.



« Nous jouons notre rôle dans la transition », affirment les constructeurs, tout en pointant du doigt les nombreuses difficultés qui entravent la généralisation des véhicules zéro émission. Parmi celles-ci : l'insuffisance des infrastructures de recharge, le coût encore élevé de l’énergie verte, et un approvisionnement instable en matières premières essentielles comme les batteries et l’hydrogène.