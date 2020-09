COVID-19 : la dose de vaccin de Sanofi et GSK coûtera moins de 10 euros

Combien coûtera une dose du futur vaccin contre la COVID-19 ? À cette question essentielle pour les futurs vaccinés, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, a donné une fourchette de prix : ce sera « moins de 10 euros », a-t-il affirmé au micro de France Inter. Le prix n'a pas encore été défini car le laboratoire est en train de mesurer « l'ensemble des coûts de production qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent ». Si Sanofi est parvenu à un prix si abordable, c'est que le risque est partagé avec les États, souligne-t-il. Cela permet « justement d'avoir un point de sortie en termes de prix qui sera le plus faible possible ».



De son côté, le groupe AstraZeneca a annoncé que le prix de la dose tournera autour de 2,50 euros. Le vaccin de Sanofi risque donc d'être un peu plus cher. Olivier Bogillot se défend en mettant en avant le fait que pour le développement de son vaccin, le labo n'utilise que des ressources en interne, « ses propres chercheurs et ses propres usines ». Son concurrent anglo-suédois sous-traite une partie de la production. En Europe, le vaccin de Sanofi sera produit à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en collaboration avec le groupe GSK.