Cabinets de conseil : Bruno Le Maire admet une « dérive »

C'est une affaire qui empoisonne le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le recours à des cabinets de conseil, et notamment McKinsey, est au cœur de deux informations judiciaires ouvertes au mois d'octobre par le parquet national financier. Il y aurait notamment eu du favoritisme pour le candidat Emmanuel Macron durant l'élection présidentielle de 2017 : des salariés du cabinet auraient travaillé bénévolement pour la campagne finalement victorieuse.



Bruno Le Maire a concédé qu'il y avait eu « abus » du recours à ces cabinets privés. « On avait pris sans doute trop l'habitude de dire 'l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser' », a-t-il expliqué à France 3. « Je le reconnais bien volontiers, nous sommes allés trop loin. On a eu trop recours à des cabinets de conseil », admet-il, en parlant du gouvernement actuel mais aussi des précédents.