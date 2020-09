Cac40 : Alstom remplace Accor

L’annonce est importante, mais elle n’est pas surprenante : Euronext, qui gère la bourse de Paris, a annoncé le 10 septembre 2020 que le groupe Accor va quitter le Cac40. Le géant des chaînes hôtelières a en effet été durement touché par la crise sanitaire : entre fermeture des frontières, confinement et crise du tourisme, le groupe a enregistré un premier semestre 2020 catastrophique.



Selon les résultats semestriels publiés le 4 août 2020, Accor n’aura réalisé qu’un chiffre d’affaires de 917 millions d’euros et, surtout, une perte nette de 1,5 milliard d’euros. Par rapport au premier semestre 2019, la résultat net d’Accor a chuté de 1.172%, parmi les baisses les plus importantes de l’indice boursier.