Carburants : à la pompe, la hausse se poursuit

Les dernières données sur les prix des carburants en France, publiées le 28 février 2022 par le ministère de la Transition énergétique et Solidaire (données arrêtées au vendredi 25 février 2022), dévoilent l’importance de la dernière augmentation du prix de l’essence et du gazole. En une semaine, les prix à la pompe ont augmenté de plus de 3 centimes d’euro dans les deux cas, ce qui représente une accélération de l’augmentation.



Le prix de l’essence SP95-E10 est même très proche de franchir un seuil symbolique et psychologique, qu’elle pourrait dépasser dès la première semaine du mois de mars 2022 : au 25 février 2022, le litre coûtait, en moyenne en France, 1,7997 euro. Le seuil des 1,8 euro est donc tout près.