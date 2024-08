Carburants : les prix baissent pour la fin des vacances

À l’approche de la fin de la période estivale, une tendance réjouissante se dessine pour les automobilistes français : les prix des carburants, en particulier le gazole et le sans-plomb 95-E10, sont en forte baisse. Selon les dernières données du ministère de la Transition écologique, la semaine du 5 au 11 août 2024 a vu le litre de sans-plomb 95-E10 se vendre en moyenne à 1,78 euro, tandis que le litre de gazole s'établissait à 1,66 euro. Ces chiffres marquent une diminution respective de 0,1 et 0,4 centime sur une semaine.



Cette baisse est d'autant plus significative qu'elle survient après deux années de prix record. En effet, le litre de gazole a atteint son pic à 1,83 euro en février dernier. En comparaison, le prix actuel représente une diminution de près de 17 centimes, ramenant ainsi le gazole à son plus bas niveau depuis janvier 2022, à l’exception de quelques périodes brèves en septembre 2022 et mai 2023. Quant au sans-plomb 95-E10, même s'il a connu des niveaux plus bas en fin d'année dernière, il reste également bien en deçà des tarifs de l’été 2023.



Cette chute des prix à la pompe est directement liée à la diminution du cours du pétrole brut, en particulier celui du baril de Brent, une référence sur le marché mondial. En août 2024, le prix du baril s'est stabilisé autour de 80 dollars, bien loin des 90 dollars atteints en avril de la même année. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs, notamment la fin de la saison des vacances aux États-Unis, qui entraîne une réduction de la demande, et les inquiétudes concernant la croissance économique de la Chine.