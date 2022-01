Carburants : les prix de nouveau en hausse

Électricité, gaz, et carburants : les Français doivent faire face à des augmentations significatives pour l'énergie, et c'est le pouvoir d'achat qui s'en ressent. Du côté des carburants, les automobilistes ont pu profiter d'une trêve bienvenue l'automne dernier, durant lequel les prix ont reculé. Mais depuis la fin de l'année dernière, ils sont de nouveau en hausse comme l'a constaté le ministère de la Transition écologique.



La semaine dernière, le prix moyen du litre de SP95-E10 s'établissait ainsi à 1,6009 euro, ce qui représente une hausse de 2,5 centimes par rapport à la semaine précédente. On reste cependant toujours loin du plus haut enregistré le 17 novembre, le SP95-E10 avait alors atteint 1,6358 euro le litre.