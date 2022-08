Carrefour annonce bloquer les prix pour lutter contre l’inflation

Le 22 Août 2022, par Paolo Garoscio

Pour les distributeurs, l’inflation est devenue un enjeu majeur : les ménages essayent de faire des économies sur leur budget et vont chercher les meilleurs prix. Le risque est que certains changent leurs habitudes et changent d’enseigne, ces dernières redoublant d’initiatives et d’annonces pour les attirer dans leurs rayons. Carrefour relance la course aux promotions avec une nouvelle annonce ce lundi 22 août 2022.



Les prix de 100 produits bloqués chez Carrefour Dans un communiqué de presse publié le 22 août 2022, l’enseigne Carrefour a annoncé sa nouvelle campagne censée aider les ménages à lutter contre l’inflation. Les prix de 100 produits, précise le distributeur, seront bloqués durant une période de 100 jours, soit du 22 août 2022 au 30 novembre 2022. Le groupe présente cette mesure comme faisant partie de son « défi anti-inflation » qui a commencé durant l’été 2022.



L’opération vise à limiter les effets sur les ménages de l’inflation en France, qui a atteint en juillet 2022 le record de 6,8% selon l’Insee et qui pourrait atteindre des niveaux encore supérieurs durant le deuxième semestre 2022. Portée par la hausse des prix de l’énergie, l’inflation touche tous les domaines, et notamment l’alimentation.

Une opération promotionnelle pour attirer la clientèle dans les magasins Avec cette annonce, Carrefour espère bien évidemment que les Français feront le choix de ses magasins plutôt que la concurrence, et notamment le hard-discount. Néanmoins, les ménages ne doivent pas s’attendre à des baisses de prix majeures, et surtout pas sur les grandes marques : seuls les produits de marque distributeur sont concernés.



Si Carrefour annonce ce blocage des prix sur les produits « du quotidien », ce ne sera pas uniquement l’alimentation qui sera concernée. Sur les 100 produits, outre des produits alimentaires, des vêtements, des produits d’hygiène ou encore du petit électroménager sont inclus. De quoi limiter l’effet de l’annonce sur le chariot de courses des ménages.

