Carrefour : des économies et du discount

En termes de développement, l'accent est mis sur le discount et ce, partout dans le monde… Et notamment en Amérique latine. Carrefour a l'intention d'accélérer le développement de sa marque Atacadao au Brésil, avec l'objectif de réaliser 30 ouvertures chaque année. Cette marque pourrait même apparaitre en France : un magasin devrait ainsi ouvrir en Île-de-France à l'automne prochain.



L'autre enseigne discount du groupe, Supeco, va également connaitre une forte croissance en Espagne, l'idée étant d'atteindre 200 points de vente en 2026 soit 80 de plus qu'actuellement. Pour ce qui concerne la France, il faut s'attendre à l'ouverture prochaine de Potager City, une marque de primeur frais de proximité.