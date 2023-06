Carrefour prévoit de supprimer près de 1.000 postes

Selon plusieurs sources média, le géant de la distribution Carrefour envisagerait de supprimer près de 1.000 postes au sein de ses sièges français, localisés à Massy, Évry et Mondeville. Les syndicats, bien que non informés officiellement des détails de ce plan, anticipent ces licenciements depuis un certain temps.



Bruno Moutry, représentant syndical CFDT au comité du groupe et employé au siège de Mondeville, a affirmé auprès de France Bleu Normandie que ces suppressions de postes n'étaient pas surprenantes. En effet, Alexandre Bompard, le directeur général du groupe, avait déjà annoncé une telle réduction d'effectifs. Ce plan de licenciements s'inscrit dans une suite de mesures similaires, avec 1.400 suppressions d'emplois en 2021 et 1.600 en 2019.