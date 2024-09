Casino : nouveau plan social, plus de 3.000 postes supprimés

Le groupe Casino, l’un des géants français de la distribution, traverse une période de turbulences marquée par des cessions d’actifs et des difficultés financières. Après une réunion à Saint-Étienne le 5 septembre, les syndicats ont confirmé que le plan social prévu par l’entreprise englobera plus de 3.000 suppressions de postes. Ce chiffre, bien que dans la fourchette initialement annoncée (entre 1.293 et 3.267), marque un tournant important pour le groupe qui peine à redresser la barre.



Les entités les plus touchées par ce plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont Distribution Casino France (DCF), en charge des magasins et du siège social, ainsi que la filiale logistique Easydis. À elles seules, elles concentrent près de 2.769 suppressions de postes : 2.029 pour DCF et 740 pour Easydis, selon les représentants syndicaux. D’autres réductions de postes devraient affecter Monoprix, Franprix et d’autres filiales de Casino.



La direction, sans confirmer précisément le nombre total d’emplois concernés, a cependant assuré que ces suppressions ne conduiront pas systématiquement à des licenciements secs. Plus de 100 demandes de départ volontaire anticipées ont déjà été enregistrées et le groupe a annoncé la disponibilité de 1.000 postes au sein de ses diverses entités, permettant ainsi de limiter le nombre de licenciements.