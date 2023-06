Changement climatique : la France n'est pas prête

Le rapport du Haut Conseil pour le Climat (HCC) indique que la chaleur record et la sécheresse exceptionnelle de 2022 ont dépassé la capacité actuelle de prévention et de gestion des crises en France. L'année a été marquée par une hausse record de la température (+2,9°C par rapport à 1900-1930) et un déficit de précipitations de 25%. Les conséquences économiques et sociales sont nombreuses : baisse des rendements agricoles de 10% à 30%, production hydroélectrique inférieure de 20% à la moyenne 2015-2019, tensions sur l'eau potable, surmortalité liée à la chaleur et impact négatif sur la biodiversité.



En outre, 8.000 communes ont demandé une reconnaissance en « catastrophes naturelles » à cause des fissures dans les bâtiments provoquées par le retrait-gonflement des sols argileux asséchés, un phénomène qui a coûté près de 2,9 milliards d'euros aux assurances. Selon Corine Le Quéré, présidente du HCC, la France doit apporter une réponse urgente à la crise climatique. Avec une Europe qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, le gouvernement français doit commencer à préparer une stratégie d'adaptation à un climat 4°C plus chaud d'ici la fin du siècle.