Chèque cadeau : le plafond de l'exonération passe à 342 euros

Les entreprises qui achètent, via leur CSE, des chèques cadeaux pour les salariés vont bénéficier d'une exonération des charges sociales qui va se monter à 342,80 euros cette année. Habituellement, le plafond est de 171 euros, mais le gouvernement a souhaité donner un nouveau coup de pouce à la consommation en relevant le seuil, comme l'a confirmé Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie souligne qu'il s'agit d'une « mesure ponctuelle » et d'une aide pour les salariés et les commerçants « touchés par le confinement et pour qui la fin d'année représente une part très importante de leur chiffre d'affaires ».



Bercy a obtenu le feu vert du Premier ministre en début de semaine pour cette nouvelle mesure de soutien à l'économie et à la consommation. À l'origine cependant, le ministère voulait tripler le plafond, à 500 euros. Mais finalement, cela n'a pas été possible. Bruno Le Maire souhaitait également « flécher » les dépenses de chèques cadeaux vers les commerçants physiques : ils sont généralement dépensés auprès de grandes enseignes, partenaires des émetteurs comme Edenred, Sodexo ou encore Up.