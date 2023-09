Cikisi lève 2,7 millions d’euros en pré-série A pour accélérer sa croissance et étendre son marché

Pour assurer son développement au cours des deux prochaines années, Cikisi a levé cet été 2,7 millions d’euros. Trois nouveaux investisseurs entrent au capital de Cikisi : Angelwise, un fonds d’investissement belge spécialisé dans les TIC et le SaaS, finance& invest.brussels , la société d’investissement régionale bruxelloise, et un nouveau Business Angel de renom avec une expérience pertinente dans le domaine du SaaS. Les fondateurs, les Business Angels historiques et les fonds d’investissement Investsud et Sambrinvest participent également à ce tour de table.



Cikisi a développé une solution SaaS optimisant l’ensemble du flux de travail d’un département de Market Intelligence : de la collecte des données à la distribution des informations traitées, en passant par l’enrichissement et l’analyse des données. L’outil est doté de capacités de recherche et d’indexation très puissantes, d’une analyse sémantique des textes et d’un référentiel de données de plus d’un milliard de documents mis à jour en permanence.



À la suite d’une levée de fonds en Seed réalisée en juin 2021, Cikisi a affiné sa solution B2B SaaS de Market Intelligence pour répondre parfaitement aux besoins des grandes entreprises internationales industrielles et de services. L’entreprise a réussi à établir une bonne traction et une position concurrentielle avantageuse en intégrant des technologies de pointe avec une interface utilisateur intuitive et facile à utiliser. Cikisi prévoit d’atteindre un excédent brut d’exploitation à fin 2024 et de réaliser une levée de fonds en série A en 2025.



« Notre objectif principal pour les deux prochaines années est d’accélérer notre croissance, en exploitant de nouveaux canaux de vente et de nouveaux territoires géographiques. Nous continuerons à cibler les marchés européens en dehors de la Belgique, où nous réalisons déjà 70 % de nos ventes, et où nous développerons une présence commerciale locale » explique Valery Mainjot – CEO et co-fondateur de Cikisi.