Combien va coûter la renationalisation d’EDF ?

Opter pour une OPA va sans aucun doute faciliter l’opération pour le gouvernement, mais cela représentera un coût élevé pour l’État français. Si l’exécutif n’a pas encore annoncé de prix, selon Reuters les détails de l’opération devraient être annoncés avant la fin de l’été 2022 pour une finalisation du rachat avant la fin de l’année, il est possible d’avancer une estimation.



Détenant 84% de l’énergéticien environ, l’État français doit racheter les 16% du capital aux mains du privé, dont des Français et des salariés. Le gouvernement va donc devoir proposer un offre qui tienne compte du prix en Bourse d’EDF et y ajouter un bonus pour convaincre à la cession du capital. Selon Reuters, cela pourrait conduire à un coût entre 8 et 10 milliards d’euros pour clore le rachat.