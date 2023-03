Comment Wagram Voyages fait (bien) voyager une ONG ?

Quelle est la spécificité d’un tel pôle ? Fait rare voire unique au sein d’une agence de voyages d’affaires, une dizaine de conseillers experts connaissent parfaitement l’univers des ONG. Ils peuvent ainsi, quelle que soit la destination et les complexités d’organisation, faire voyager chaque année plus de 8000 personnes, volontaires, médecins, secouristes et ce, vers plus de 167 destinations différentes. La priorité étant toujours de les aider à porter secours au plus vite aux plus fragiles et aux plus démunis, où qu’ils se trouvent.Cette spécialité « ONG » de Wagram Voyages fait partie des fiertés de l’entreprise et de l’ensemble de ses équipes de professionnels du voyage, dont la motivation en sort bien souvent renforcée. Elle contribue également à renforcer la renommée de Wagram Voyages. Quelles sont les destinations les plus empruntées ces derniers temps par les ONG accompagnées par Wagram Voyages ? Dans le Top 8 des pays, on retrouve ces derniers temps le Congo, le Soudan, l’Ouganda, le Nigeria, le Niger. Mais aussi, plus récemment, la Moldavie et la Pologne, dans le contexte de la guerre en Ukraine.