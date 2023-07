Comment atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2027 ?

« Si nous avions un taux d'emploi équivalent à celui de l'Allemagne, nous n'aurions plus de problème de déficit, notre dette se réduirait beaucoup plus rapidement et nous n'aurions globalement plus de problème de finances publiques », a souligné Bruno Le Maire durant les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Pour y arriver, le ministre de l'Économie vise « 80% de taux d'emploi d'ici les années qui viennent ».



Le taux d'emploi représente le rapport entre le nombre de personnes ayant un emploi et la population en âge de travailler. Par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne (78%) et les Pays-Bas (plus de 80%), la France se trouve effectivement en position défavorable.