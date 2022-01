Comment expliquer le maigre bilan du quinquennat en matière de réformes ?

Certainement pas ! En effet, la froide fiction d’une société créée par un contrat ne s’est jamais totalement substituée au sentiment de former une communauté nationale. Pour reprendre la distinction classique opérée par Ferdinand Tönnies, la France est certainement une Gesellschaft, une société fondée sur l’intérêt individuel, la compétition et le calcul, mais elle reste, simultanément, une Gemeinschaft, une communauté unie par des liens fraternels et transcendée par une histoire, une culture, une identité, des fiertés et des espoirs partagés. Ce sont là des sentiments très vrais et très forts qui, s’ils étaient simplement reconnus et valorisés, balayeraient les petites habilités et les vils marchandages qui tissent notre impuissance à réformer. J’en veux preuve que, dans ma pratique professionnelle de consultant en accompagnement du changement, la fierté d’appartenance à une entreprise est l’un des plus puissants leviers à utiliser pour mobiliser les salariés dans un projet de transformation, y compris les plus difficiles. Nos concitoyens ne sont pas les égoïstes décrits par certains. Et comme le prouve leur profonde crainte d’un déclin du pays, je les crois même tout à fait capable de consentir à des gros efforts pour le conjurer. J’en veux d’ailleurs pour preuve que, dans de nombreuses enquêtes d’opinion, les Français se déclarent simultanément optimistes pour leur propre avenir et inquiets pour celui du pays. C’est regrettable que les porteurs de réforme ne répondent pas à ce légitime souci pour la collectivité car c’est un gigantesque réservoir d’énergie, jusqu’ici inexploité…