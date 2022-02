Comment réaliser des vidéos professionnelles pour son entreprise ?

Préparer son projet avec soin

Faire votre vidéo vous-même

Faire appel à un professionnel

Vous l’aurez compris, pour que l’outil vidéo soit apprécié et efficace, il faut qu’il soit bien fait. Il faut avant tout déterminer avec précision les cibles (âge, sexe, région…) et ce que vous voulez montrer (vos services, un nouveau produit, vos atouts…). Vous trouverez ainsi plus aisément un argumentaire qui sera la base de votre travail. N’hésitez pas à lister tous les éléments sous forme de tableau pour voir si vous n’avez pas oublié d’informations complémentaires pour mettre en valeur votre vidéo et donc votre entreprise. Une fois ces bases connues, vous pouvez commencer la création de votre vidéo d’entreprise. Vous avez alors le choix entre tout faire vous-même ou vous adresser à un professionnel.On doit bien l’avouer, créer sa vidéo d’entreprise seul n’est pas une sinécure. Il faut réaliser un scénario qui va captiver, à la fois accrocheur et pas trop «publicitaire» pour ne pas ennuyer le spectateur. Il faudra aussi choisir format de sa vidéo . Aujourd’hui, on regarde beaucoup son smartphone, privilégiez donc les formats accessibles aux mobiles. Il est aussi important de ne pas négliger la durée de la vidéo. Trop longue, le spectateur va se lasser et partira avant que vous ayez pu tout lui montrer de vos qualités. Trop courte, on l’oublie vite. Il n’y a évidemment pas de durée idéale mais sachez que pour les réseaux sociaux, une vidéo de 30 à 60 secondes est parfaite. Pour un site, elle sera de 45 à 120 secondes. C’est, en effet, très court pour tout montrer. Il est donc indispensable de sélectionner les informations à donner et de rester très clair (voire très simple) pour que la vidéo soit comprise même si on fait autre chose en même temps. Certains outils sont disponibles pour vous aider à réaliser un film d'entreprise haut de gamme. Vous pouvez ainsi utiliser des logiciels dédiés à la création de films d'entreprise tout en un pour simplifier la création de votre film. Il est ainsi possible d'intégrer des effets, changer la vitesse, bref créer un véritable film professionnel qui met votre entreprise et son sérieux en avant. N’hésitez pas à vous renseigner pour obtenir des informations complémentaires sur comment réaliser certains effets et créer une vidéo de qualité.Si cela vous semble trop compliqué, vous pouvez toujours confier votre vidéo d’entreprise à un professionnel. Celui-ci maîtrise les bonnes pratiques de la conception audiovisuelle (règle des plans, par exemple) et connaît les règles du marketing (quel message envoyer? Comment?...). Confier la conception de sa vidéo est un atout inégalé pour à la fois gagner du temps mais aussi obtenir un outil qui va améliorer la relation client . Vous avez ainsi la possibilité d’améliorer votre communication en obtenant les meilleurs conseils de professionnels du marketing vidéo pour un résultat optimal (quoique souvent onéreux).